«Информации не поступало»: отменят ли концерт Григория Лепса в Казани после скандала во Владивостоке

Информации об отмене концерта Григория Лепса в Казани после сообщений о госпитализации певца не поступало. Об этом РИА Новости заявили представители «Татнефть Арены», где артист должен выступить 28 октября.

«Пока информации об отмене концерта не поступало», — сообщили в «Татнефть Арене».

Напомним, 25 октября в Сети появилась информация о том, что Григорий Лепс был экстренно госпитализирован в больницу с серьезным отравлением после выступления. Как уточнялось, состояние 63-летнего певца оценивалось как тяжелое. Более того, сообщалось, что из-за ухудшения состояния артист может отменить не только ближайший концерт в Казани, но и весь тур по России.

Инцидент якобы произошел после скандального концерта певца во Владивостоке 19 октября. Григорий Лепс вышел на сцену в неадекватном состоянии — курил, матерился, а часть песен за него пел зал. Зрителей возмутило поведение артиста, а некоторые решили, что он был пьян. Отмечалось, что еще до окончания шоу зал был наполовину пуст.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин осудил Григория Лепса за мат и странное состояние на концерте во Владивостоке: «Он просто уже как алкаш не понимает, что делает. Что это за артист?»