«Его любят главные люди в стране»: Кушанашвили заявил, что Лепсу плевать на любые жалобы

Журналист Отар Кушанашвили после скандального выступления певца Григория Лепса во Владивостоке заявил, что ему плевать на любые жалобы. По словам ведущего, исполнителя «любят главные люди в стране».

Об этом Кушанашвили сказал в YouTube-шоу «Каково?!».

По его словам, ждать от 63-летнего певца извинений – заведомо провальная затея. Журналист дал понять: Лепс творит на сцене, что хочет, из-за неприкосновенности.

Кушанашвили указал на своеобразную манеру общения артиста.

«Вы должны понять про Гришу Лепса одно, даже не то, что он из Сочи, — это часть его имиджа. Гриша Лепс так живет. <…> Это такая портовая манера поведения», - указал журналист.

Кушанашвили говорит: можно перевести на жалобы в отношении певца всю бумагу, но «ему все равно».

«Его любят главные люди в стране. Главные люди», - подчеркнул Отар.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров назвал певца «полным деградантом» и хамом. Врач считает, что пришло время отправить исполнителя песни «Рюмка водки» на лечение.