Григорий Лепс с юмором отреагировал на фотосессию своей невесты Авроры Кибы

Певец Григорий Лепс прокомментировал новую фотосессию своей возлюбленной, 19-летней Авроры Кибы. Музыкант с юмором отреагировал на снимки в соцсетях невесты.

Киба опубликовала в своем личном блоге серию фотографий, на которых позировала в кожаном мини-платье, высоких ботинках и пиджаке змеиной расцветки. Публикация сопровождалась композицией самого Лепса «Я уеду жить в Лондон».

«Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить… Короче в Лондон я так и не уехала, поэтому Лондон приехал ко мне!» – подписала публикацию девушка.

Поклонники оставили восторженные комментарии. Не остался в стороне и 63-летний артист. Под снимками своей невесты Лепс оставил лаконичную, но исчерпывающую реплику: «Да нафига этот Лондон».

Напомним, что артист давно представляет блогершу как свою возлюбленную, невесту, а сама она уже называет себя его женой. Некоторые поклонники до сих пор не верят в их роман и обвиняют в пиаре. Влюбленные хотят пожениться, но Григорий объяснял, что пока не накопил на торжество мечты.

Ранее мы писали о том, что невеста Григория Лепса затмила на вечеринке возлюбленную Тимати.