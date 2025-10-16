Аврора забрала все внимание рэпера: невеста Григория Лепса затмила на вечеринке возлюбленную Тимати

Рэпер Тимати, его возлюбленная Валентина Иванова и 19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба оказались на вечеринке по случаю дня рождения интернет-издания Антиглянец. Внимание гостей и журналистов привлек один эпизод с участием этой троицы.

Telegram-канал Светский хроник опубликовал видео с вечеринки. На нем сначала появляется Валентина Иванова в белом пиджаке, которая стоит вдали от сцены, где в это время выступает ее бойфренд Тимати. Затем камера переходит на молодую невесту Лепса — та, сидя на сцене, сначала раскачивалась в такт музыке, а потом встала и дала пять рэперу.

Автор Telegram-канал пишет, что на светском мероприятии Аврора Киба украла все внимание, тогда как Иванова, от которой у Тимати есть ребенок, «пребывала в незавидной роли отщепенки».

Ранее Аврора вновь назвала себя женой Григория Лепса. Девушка, судя по всему, никак не может дождаться свадьбы, которая пока не известно когда будет.