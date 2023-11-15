Григорий Лепс признал внебрачного сына и дал ему право претендовать на наследство

Певец Григорий Лепс в начале месяца признался, что у него есть уже взрослый сын после мимолетного романа. Сам молодой человек не в курсе, кто его отец, однако, когда это произойдет, то он может вступить в гонку за наследство, заявил журналист Олег Цуриков в беседе с Пятым каналом.

Исполнитель, по собственным откровениям, видел своего внебрачного сына лишь один раз. Тогда мальчик был еще маленьким. Теперь же он стал молодым человеком, у которого есть своя семья, лезть в которую не надо, считает Лепс.

Своим заявлением Лепс признал тайного сына. Таким образом, он может в будущем вступить в гонку за наследство отца, заявил журналист Цуриков. Но даже не дожидаясь этого момент, молодой человек обладает правом подать на звездного родственника в суд и потребовать с того алименты. Пока что Лепса спасает только тот момент, что его внебрачный сын ничего об этом не знает.

Ранее стали известны расценки российских звезд на концерты этой осенью. Так, например, Лепс просит за свои выступления 130 тысяч евро.