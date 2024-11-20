Григорий Лепс познакомил невесту со старшей дочерью, которая годится ей в матери

Певец Григорий Лепс, по всей видимости, во всю готовится к свадьбе с 18-летней Авророй Кибой. В окружении артиста сообщили, что он уже познакомил невесту со старшей дочерью Ингой, которая по возрасту годится студентке в матери — ей 39 лет.

По словам друзей исполнителя хита «Рюмка водки», Инга пока единственная из детей вокалиста, кто захотел встретиться с Авророй. Остальные не принимают новую молодую возлюбленную отца. А вот со старшей наследницей Лепса Киба смогла подружиться.

«Инга не только познакомилась с Авророй, но и сразу нашла с ней общий язык, хотя по возрасту годится ей в мамы», - отметили знакомые Григория в беседе с Kp.ru.

Предположительно, предложение руки и сердца артист сделал Авроре весной 2024 года. А впервые вышел в свет с ней в июне. Их разница в возрасте составляет 44 года, однако им это никак не мешает. Григорий делился, что хочет жениться на девушке и вновь стать отцом.

К слову, на данный момент Киба находится в Лондоне, так как проходит там обучение. Поэтому с возлюбленным она поддерживает отношения на расстоянии.

Ранее Григорий Лепс рассказал, как ему удается хранить верность 18-летней невесте.