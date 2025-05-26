Григорий Лепс после слухов нехватке денег на свадьбу зарегистрировал бренд «дядьГРИШ»

Певец Григорий Лепс после слухов об отмене свадьбы с 19-летней невестой из-за нехватки денег решил открыть новый бизнес. Исполнитель хита «Рюмка водки» подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «дядьГРИШ».

Согласно данным агентства городских новостей «Москва», под этим товарным знаком Лепс планирует производить и продавать видеокассеты, диски звукозаписи, программное обеспечение для компьютерных игр, мультфильмы и даже мелодии для звонков смартфонов.

Кроме того, согласно заявке, под брендом «дядьГРИШ» можно открыть бар, ночной клуб, гостиницу, а также приют для животных.

Не обошел стороной артист и современные технологии. В документе отмечается, что под новым товарным знаком Лепс сможет производить программное обеспечение для управления транзакциями с криптовалютой с использованием блокчейн.

Напомним, Григорий Лепс не скрывает счастья в отношениях с 19-летней Авророй Кибой. Еще совсем недавно пара говорила о подготовке к свадьбе, но, по данным СМИ, певец отменил торжество из-за отсутствия денег.

Ранее психолог Юлия Жданова не исключила, что проблемы с финансами — отговорка. На самом деле 62-летний Лепс испытывает страх и неуверенность из-за большой разницы в возрасте с Авророй.