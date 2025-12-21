Григорий Лепс поднял гонорар на новогодний корпоратив до 12 млн рублей

Григорий Лепс поднял гонорар на новогодний корпоратив до двенадцати миллионов рублей. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

Артист увеличил стоимость своих выступлений накануне Нового года. По информации издания, теперь за концерт на закрытом мероприятии артист запрашивает двенадцать миллионов рублей — это на миллион больше прежней суммы.

Декабрь у 63-летнего певца расписан практически полностью: Лепс берет максимум корпоративов, и свободных дат в графике почти не осталось, несмотря на внушительные финансовые требования. В числе обязательных условий — перелеты бизнес-классом, а в отдельных случаях и частный самолёт. Кроме того, заказчики должны обеспечить артисту суточные в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Лепс рассказывал о серьезных тратах. Певец приобрел дом на Рублевке для своей бывшей супруги. По данным СМИ, стоимость недвижимости могла составить около 300 млн рублей. На этом фоне, как сообщалось, торжество с 19-летней невестой Авророй Кибой было решено отложить.

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс вступился за Ларису Долину после скандала с квартирой и назвал ее сильной женщиной.