Григорий Лепс отсудил у Эмина Агаларова 8 тысяч рублей за убыточный ресторан

Певец Григорий Лепс отсудил у коллеги по сцене и успешного предпринимателя Эмина Агаларова восемь тысяч рублей за ресторан «Рюмка водки». В 2021 году расположенное в центре Москвы заведение закрылось из-за убытков.

По данным Telegram-канала Mash, подрядчиком ресторана значится АО «Крокус интернэшнл», принадлежащее семье Агаларовых. Поэтому Лепс решил взыскать с компании 177 тысяч рублей задолженности по договору.

Уточняется, что истцом по делу выступило принадлежащее артисту ООО «Хлебосольное подворье».

При этом суд постановил взыскать с бизнеса Агаларова скромную неустойку в размере 8428 рублей 52 копейки плюс 6319 рублей госпошлины.

Ранее Григорий Лепс высказался о закрытии ему въезда почти во все страны. Он подчеркнул, что к музыке подобные решения не имеют никакого отношения, поскольку она должна быть вне политики. Артист заверил, что счастлив на Родине и не испытывает никаких проблем из-за отсутствия поездок за границу.