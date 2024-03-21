Григорий Лепс назвал лучший способ хранения сбережений

Известный российский певец Григорий Лепс рассказал, как лучше всего хранить сбережения. Его слова приводит mk.ru.

Как признался музыкант, ему не удается хранить гонорары с концертов и корпоративов. Однако, по его мнению, делать это лучше всего в твердой валюте.

«Золото – лучше всего», – отметил певец.

Исполнитель также уточнил, что большую часть своих гонораров тратит на запись новых песен и погашение кредитов. Лепс подчеркнул, что дом, в котором он сейчас проживает, приобретен в ипотеку.

«Мне за него еще надо платить и платить. Сколько? Не знаю точно. Много!», – заявил артист.

Кроме того, Лепс отметил, что неоднократно думал о завершении музыкальной карьеры. Тем не менее, по его словам, сделать этого он пока не может из-за необходимости зарабатывать.

Ранее Григорий Лепс отсудил 18 тысяч рублей у двух компаний за несвоевременно доставленную закуску.

Также сообщалось, что Лепс расстался с молодой возлюбленной, ради которой делал пластику.