«Грешница»: Регина Тодоренко сверкнула аппетитными формами и поразила фанатов

Телеведущая Регина Тодоренко четыре месяца назад стала мамой во второй раз. Но отдыхать и восстанавливать силы дома артистка и не думала. Немного оправившись после родов, Регина вновь начала работать и участвовать в телевизионных проектах. Среди них шоу Первого канала «Ледниковый период. Снова вместе», в котором молодая мать каждый раз удивляет фанатов пластикой и красотой своего тела.

На днях Тодоренко опубликовала пост о том, что может собой гордиться, ведь ей удалось за четыре месяца вернуться в форму. Теледива показала себя в спортивном белье и написала, что долгое время она стеснялась своего тела из-за витилиго и сколиоза. Но теперь она принимает себя такой, какая есть, и это сделало ее счастливой.

Уже сейчас Регина активно демонстрирует, что действительно поборола свои комплексы, и надевает более откровенные наряды. Недавно она вышла на красную дорожку в платье с открытой спиной, а вчера снялась в новом проекте в весьма пикантном образе, в котором ей самой было немного стыдно появляться перед камерой.

Гримеры и костюмеры шоу решили, что недавно родившая Тодоренко уже готова к экспериментам, поэтому они выбрали для нее желтый вельветовый пиджак, который прикрывал некую «изюминку» образа. «Зачем вы так? Просто ужас, сделали из меня грешницу», -смеясь, обратилась Регина к гримерам.

Сначала она прикрывала камеру рукой, не желая показывать, что же такого «грешного» сделали профессионалы, но потом все же предстала перед пользователями с налитой грудью, которая лишь немного прикрывалась тканью пиджака. Гримеры при помощи пуш-апа и наложения теней выделили ее формы, и они выглядели так, будто сейчас «выпрыгнут» наружу. Регина призналась, что ей немного стыдно за столь откровенный внешний вид.