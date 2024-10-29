«Грехи искупаю в церкви, молюсь»: Эмир Кустурица ответил, совершал ли преступления

Режиссер Эмир Кустурица рассказал, совершал ли преступления. Он сообщил, что не преступал закон, но грешил и искупает грехи в церкви.

Кустурица сказал: «Преступления - нет. Но грешил. Я - грешник».

Он признался, что воспринимает закон как категорию морали. Родители воспитывали Кустурицу так, чтобы было стыдно взять чужое.

«И я всегда эти грехи искупаю в церкви. Молюсь», - признался режиссер в беседе с mk.ru.

Он считает, что грешил, будучи незрелым человеком. Сейчас Кустурица такого не сделает, хотя грехи бывают, но не такие, из-за которых он не мог бы спать.

Режиссер признался, что спит «очень хорошо», а каждое утро его заставляет подняться с кровати мысль о яблоке и кофе.

Ранее Кустурица заявлял, что в Голливуде нет хорошего кино, в их картинах отсутствует душа. Режиссер считает: русское кино не должно имитировать западное.