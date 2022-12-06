«Гребла деньги лопатой»: непомерные аппетиты Пугачевой развалили СССР

Говорят, что в отечественном шоу-бизнесе дружбы не существует. Тем не менее Алла Пугачева и Лайма Вайкуле своим примером опровергают эту теорию. Вчера весь интернет облетело интервью Вайкуле, в котором она встала на защиту своей подруги. Певица убеждена, что в свое время они содержали страну, поэтому критика в их адрес не является уместной. Подобное заявление не всем понравилось, особенно экс-депутату Роману Худякову.

Мужчина считает, что слова Вайкуле являются и смешными, и трагичными одновременно. Если на Пугачевой и ее подруге держался весь Советский Союз, то почему он тогда развалился? Худяков с юмором предположил: артистки просто устали нас содержать и забрали себе все деньги, вот почему СССР распался. «Когда нам навязали западные ценности, и "звезды" шоу-бизнеса стали грести деньги лопатой, стало казаться, что так и надо, наверное», — резюмировал Роман.

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