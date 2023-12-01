«Грамотный и управляемый пиар»: Собчак прокомментировала скандал вокруг сериала «Слово пацана»

На российские экраны вышел сериал про криминальную жизнь Казани 80-х под названием «Слово пацана». Премьера наделала шума в Сети — некоторые считают, что проект романтизирует бандитизм. Однако, по мнению журналистки Ксении Собчак, картина не продвигает ничего подобного, а ее продюсеры умело пользуются скандалом из-за нее.

Своим мнением знаменитость поделилась в Telegram-канале Кровавая барыня. Так, по словам Собчак, вся шумиха вокруг сериала — это грамотная работа продюсеров. А ужас той эпохи ни коим образом не романизируется создателями картины. События того времени Ксения назвала настоящей жутью.

«Я думаю, что вся эта шумиха — грамотный и управляемый пиар продюсеров. Жуть той эпохи и судеб пацанов, которые стали прототипами героев сериала, настолько ужасает, что непонятно, как это вообще может что-то романтизировать», — написала журналистка.

Ранее актер Сергей Романович рассказал, что ему поступало предложение о съемках в сериале «Слово пацана». Однако он предпочел отказаться от роли.