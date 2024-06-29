«Градус провокации будет высоким»: SHAMAN поделился планами на ближайшее будущее

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, пообещал выпустить новую песню и снять клип с высоким градусом провокации.

«Я думаю, что клип будет провокационным, и градус этой провокации будет таким высоким», - сказал артист в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

О том, когда именно состоится обещанный релиз, SHAMAN не уточнил, сохранив интригу.

Кроме того, артист рассказал о дружбе с 61-летним коллегой по сцене Григорием Лепсом. Ярослав признался, что они часто созваниваются и обсуждают актуальные вопросы. По словам Ярослава, он исполнял песни Лепса, когда выступал в ресторанах. В те годы он даже представить себе не мог, что кумир станет ему хорошим другом.

«Ты не думал, что ты с ним познакомишься и так задружишься, а это случилось», - с улыбкой сказал Ярослав.

Ранее 32-летний певец SHAMAN назвал жену, медиаменеджера Елену Мартынову не только любимой женщиной, но и другом. Пара поженилась в 2017 году. Елена на 14 лет старше артиста.