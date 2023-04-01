Грабеж: Юлия Меньшова недовольна ценами на пиво

Экс-ведущая шоу «Я сама» Юлия Меньшова последнее время начала активно освещать общественно-политические вопросы в своем блоге. На повестку дня встал вопрос о стоимости пива, выпущенного компанией Илона Маска Tesla.

Пиво сварено в Берлине из эксклюзивного сорта Cyberhops. Покупатели могут приобрести напиток в наборе (3 бутылки по 330 мл) за 7500 рублей. Такая цена возмутила Меньшову.

По мнению Меньшовой, Маск наживается на своих поклонниках и троллит всех.

Однако не все интернет-пользователи согласились с мнением телеведущей, намекнув на то, что она просто не может себе позволить такое пиво.

«Не хотите — не покупайте», «Дизайнерская одежда тоже в разы дороже, и что?», «Нашла виноватых в бедах», — прокомментировали запись люди.

Ранее мы писали, что Леонида Ярмольника заметили с охапкой цветов у ног Юлии Меньшовой.