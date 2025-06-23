«Говорю себе: „Хватит убиваться“»: Маргарита Симоньян впала в отчаяние из-за комы Тиграна Кеосаяна

Маргарита Симоньян борется с отчаянием, переживая из-за комы мужа Тиграна Кеосаяна. В своем Telegram-канале журналистка призналась, что ей «стыдно за свое уныние», поскольку «у всех бывает горе».

Супруга Тиграна Кеосаяна в личном блоге обратила внимание на комментарий одной из подписчиц, которая решила поддержать ее и рассказала о своей истории. Пользовательница Сети отметила: если раньше у нее были комплексы из-за проблем со здоровьем, то позднее осознала, что «есть люди, которым еще тяжелее», и нужно ценить то, что имеешь. Маргариту Симоньян растрогали слова поклонницы. Она раскрыла, что постоянно пытается бороться с унынием.

«Я себе говорю: „Хватит убиваться, у миллионов людей болеют и гибнут близкие, в том числе дети, у миллионов женщин в жизни вообще никогда не было счастья, а у тебя было, у всех бывает горе, кто сказал, что именно ты должна была обойтись без него?“ Беслан вспоминаю, думаю о родителях, потерявших маленьких детей. И становится стыдно за свое уныние», — поделилась Маргарита Симоньян.

Напомним, в конце декабря 2024 года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме. Известно, что проблемы с сердцем у 59-летнего актера уже давно, в 2008 и 2010 годах он перенес два инфаркта. Маргарита Симоньян ежедневно навещает супруга в больнице, а не опускать руки ей помогает вера и поддержка неравнодушных людей.

22 июня главный редактор RT вышла на связь в соцсети по особому поводу — прошло полгода с тех пор, как ее муж впал в кому. Маргарита Симоньян призналась, что тяжело переживает происходящее, а жизнь лишилась всех красок: «Сегодня полгода, как я не хочу открывать глаза». Жена Тиграна Кеосаяна держится лишь благодаря вере и теплым воспоминаниям о любимом.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что муж всегда принимал ее такой, какая она есть: «Тигран проснется и будет любить меня без маникюра и ненакрашенную, как он всегда и любил».