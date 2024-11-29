«Говорят о несерьезности отношений»: что на самом деле связывает Бузову и Олега Майами

Певица Ольга Бузова и Олег Майами спровоцировали слухи о романе. Сначала звезды рассказала о дуэте, а после страстно поцеловались прямо на сцене. Психолог Елена Шеменко в беседе с WHOOPEE.ru высказалась об отношениях артистов и заявила, что между ними есть скрытые романтические чувства.

Несмотря на поцелуи и объятия певец опроверг сообщения о том, что у них с Ольгой роман. Он назвал их поцелуи дружескими и «обычным делом». А также рассказал, что у них любовь, но «не совсем стандартная».

По мнению психолога, живущим под пристальным вниманием звездам необходимо придерживаться определенного имиджа, который может не совпадать с их личными переживаниями. С помощью скрытности они могут подогревать интерес к себе.

«Возможность скрытых романтических чувств всегда существует, даже если оба партнера говорят о несерьезности отношений. Сложные эмоции, отсутствие желания комментировать личную жизнь и потребность в личном пространстве могут способствовать такой игре в прятки», — поделилась Шеменко и не стала исключать, что у Ольги и Олега есть романтические чувства.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Бузова захотела стать народной артисткой.