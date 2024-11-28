«Гонорар мой, я думаю, увеличится»: Ольга Бузова выразила желание получить звание народного артиста РФ

Поющая телеведущая Ольга Бузова решила поднять свой гонорар после получения специального приза «За вклад в искусство». Кроме того, исполнительница хита «Мало половин» выразила желание стать народной артисткой России.

«После такой награды, за «вложение в искусство», гонорар мой, я думаю, что увеличится. Наконец-то это произошло. 20 лет телевизионной карьеры, из них 8 – музыкальной», - приводит mk.ru слова Бузовой, произнесенные со сцены.

Она также отметила, что такими темпами дойдет и до звания «народного артиста».

Ранее Ольгу Бузову заметили в одном из свадебных салонов в Москве. 38-летняя исполнительница хита «Мало половин» примеряла белые платья. Это произошло после того, как 38-летняя Ольга пообещала родить ребенка в 2025 году.