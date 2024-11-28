НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 ноября 2024, 18:55
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«Гонорар мой, я думаю, увеличится»: Ольга Бузова выразила желание получить звание народного артиста РФ

Ольга Бузова заявила, что хочет получить звание народного артиста РФ.
«Гонорар мой, я думаю, увеличится»: Ольга Бузова выразила желание получить звание народного артиста РФ

© Starface.ru

Поющая телеведущая Ольга Бузова решила поднять свой гонорар после получения специального приза «За вклад в искусство». Кроме того, исполнительница хита «Мало половин» выразила желание стать народной артисткой России.

«После такой награды, за «вложение в искусство», гонорар мой, я думаю, что увеличится. Наконец-то это произошло. 20 лет телевизионной карьеры, из них 8 – музыкальной», - приводит mk.ru слова Бузовой, произнесенные со сцены.

Она также отметила, что такими темпами дойдет и до звания «народного артиста».

Ранее Ольгу Бузову заметили в одном из свадебных салонов в Москве. 38-летняя исполнительница хита «Мало половин» примеряла белые платья. Это произошло после того, как 38-летняя Ольга пообещала родить ребенка в 2025 году.

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Анна Воробьева
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