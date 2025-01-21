«Говорят, что сам удалил»: отец Яниса Тиммы объяснил исчезновение фото с Анной Седоковой из соцсетей сына

Отец Яниса Тиммы вышел на связь после новости о том, что из соцсетей баскетболиста исчезли все фото и видео с Анной Седоковой. В разговоре с Super.ru Райтис Тимма предположил, что спортсмен сам удалил публикации с бывшей женой.

21 января в СМИ появилась информация о том, что после смерти Яниса Тиммы из его аккаунта в соцсети внезапно пропали фото и видео с Анной Седоковой. У многих пользователей этот факт вызвал подозрения, поскольку на данный момент телефон экс-супруга певицы находится на экспертизе у следователей. Некоторые предполагают, что у кого-то из друзей или родственников спортсмена есть доступ к его странице.

Отец баскетболиста Райтис Тимма прокомментировал распространившуюся по Сети новость. По словам мужчины, лично у него нет доступа к телефону сына. Собеседник издания допустил, что Янис Тимма сам мог удалить все фото с бывшей женой.

«Доступа к телефону у меня нет. Говорят, что Янис сам давно удалил все фото. Сейчас идет следствие, ничего говорить больше не могу», — сообщил Райтис Тимма.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. Тело баскетболиста нашли в одном из хостелов в центре Москвы. Рядом с погибшим был обнаружен его телефон, на заставке которого оставлена фраза: «Позвоните Анне». Впоследствии гаджет был изъят, и друг спортсмена Марк Пугачев уверен, что его больше не вернут или же он окажется в руках родителей уже «подчищенным».

После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Марк Пугачев открыто обвинил артистку в причастности к гибели бывшего мужа. Известно, что незадолго до случившегося Янис Тимма находился в депрессии после расставания с супругой.

Ранее сообщалось о том, что отец Яниса Тиммы выступил с обвинениями в адрес Анны Седоковой после смерти сына.