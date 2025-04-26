«Говорит она, а стыдно мне»: Сергей Соседов «прошелся» по Ольге Бузовой и сравнил ее с Лерой Кудрявцевой

Сергей Соседов откровенно рассказал о совместной работе с Ольгой Бузовой на съемках. В эфире нового выпуска шоу «Переговорка» продюсера Георгия Иващенко музыкальный критик признался, что ему бывало «стыдно» за телеведущую.

Недавно Сергей Соседов и Ольга Бузова встретились на съемках белорусского музыкального проекта «Фактор.BY», в котором были судьями. Отношения артистов не были простыми — они часто спорили и ругались в эфире. Теперь журналист решил внести ясность в ситуацию: по его словам, все эти скандалы — лишь часть шоу, а в реальной жизни у них с певицей нет конфликтов.

«Она всегда очень спокойна. Иногда она что-то наигрывала, я понимал, что это делается на камеру, какой-то скандал. Я-то знаю, как это делается. <…> Мы работаем на шоу. И это шоу должно быть интересным. А уж как это получается, все зависит от людей, которые им занимаются. Каждый делает все в зависимости от знаний, образованности», — заявил Сергей Соседов.

Не упустил критик случая и вспомнить о Лере Кудрявцевой, с которой часто вступает в перепалки на шоу «Суперстар!». Сергей Соседов сравнил Ольгу Бузову с телеведущей и отметил, что она зачастую вызывает в нем чувство стыда.

«Лера другая, безусловно. Это совершенно разные люди. В ней все более гораздо логично — реакции, выступления, комментарии… Бывает, даже не знаешь, как реагировать на Бузову. Она говорит, а стыдно мне. А Лера эмоционально высказывается. Она эмоционально высказывается о том, что увидела здесь и сейчас. А Оля занимается самопиаром, саморекламой. Все это очень странно и даже глупо. Неинтересно», — отметил журналист.

При этом Сергей Соседова признался, что восхищается трудолюбием Ольги Бузовой: «Она работает над собой и является далеко не ленивым человеком». Но вместе с тем критик дал понять: он не видит у нее «особого дара петь».

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов призвал Ольгу Бузову больше не выходить на сцену: «Я бы это назвал вседозволенностью бездарности».