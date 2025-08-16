«Когда же ты умрешь?»: Кушанашвили раскрыл, что думает Бабкина о Кадышевой

Надежда Кадышева обрела вторую волну славы, собирая полные стадионы молодежи. Коллега артистки по цеху Надежда Бабкина заявила, что никогда не конкурировала с певицей, несмотря на схожесть творчества. Отар Кушанашвили не поверил в слова 75-летней основательницы театра «Русская песня».

Журналист уверен: Бабкина преследует личную выгоду, говоря хвалебные слова в адрес 66-летней Кадышевой. По мнению Кушанашвили, артистка понимает, что не стоит ругать исполнительницу, у которой сейчас масса фанатов.

«Хотя не сомневаюсь, что ее воротит от успеха Надежды Кадышевой. Говорит, глядя на ее фотографию: „Когда же ты умрешь? Когда же сбудутся мои эсхатологические прогнозы?“», — заявил Отар в YouTube-шоу «Каково?!».

После второй волны популярности Кадышеву начали хейтить за однообразный репертуар и устаревшие песни. В свою очередь, Бабкина вступилась за коллегу по цеху, отметив, что в репертуаре певицы и ансамбля «Золотое кольцо» много искренних песен — баллад, которые практически никогда не стареют, считает Надежда.

Ранее Отар Кушанашвили заявил, что на концерты Кадышевой ходят только ради шоу. В 90-е музыка «Золотого кольца» была не ко времени, уверен журналист.