«Говорит, что бомбят»: Иосиф Пригожин описал состояние матери в Израиле

Продюсер Иосиф Пригожин описал состояние матери, проживающей в Израиле. Бизнесмен хотел забрать женщину после обострения конфликта с Ираном, но она отказалась от помощи и попросила не трогать.

Об этом узнало издание «Абзац».

Пригожин недавно общался с матерью, говорит, что она «философски относится к происходящим событиям».

«Говорит, что бомбят. У нее все в порядке, мы только что разговаривали. Она живет в стране уже 35 лет, она привыкла к сиренам. Я предложил ей помощь, хотел ее забрать. Она отказалась от помощи, попросила ее не трогать», - поделился Пригожин.

Мать продюсера находится дома. У сестер и братьев бизнесмена тоже все в прядке. Пригожин не скрывает, что «эта история крайне неприятная». Он мечтает, чтобы все как можно скорее закончилось.

Ранее сообщалось, что сын актрисы Эвелины Бледанс, несколько лет назад улетевший в Израиль, отказался возвращаться в Россию. Мужчина служил в израильской армии и находится в резерве.