«Токсичная любовь»: рассекретившая свои отношения Ани Лорак вновь заговорила о предательстве

14 февраля Ани Лорак официально представила публике нового избранника. Им стал инструктор по йоге Исаак Виджраку. Узнав об изменениях в личной жизни знаменитости, преданные поклонники поспешили поздравить ее с вновь обретенным счастьем. После тяжелого развода с турецким бизнесменом общественность боялась за то, что Лорак больше никогда не сможет довериться мужчине. К счастью, этого не произошло. Сегодня артистка вновь написала откровенный пост об отношениях, который никого не оставил равнодушным.

Так, Ани вспомнила свои прошлые отношения, где были предательства и токсичность. По словам певицы, она с благодарностью отнеслась к урокам, преподнесенным ей судьбой, поскольку, пройдя их, Лорак стала той, кем она является сейчас.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять: токсичная любовь — это не настоящая любовь, а недостаток самоуважения», — внезапно высказалась звезда.

При этом артистка добавила: она смогла по-настоящему ощутить женское счастье лишь с Исааком.

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