«Говорили, что я — ее фаворит»: Чумаков раскрыл правду о взаимоотношениях с Пугачевой

Российский певец Сергей Чумаков был очень популярен в 90-е. Песни артиста звучали повсюду, но потом он внезапно пропал из-за депрессии и алкоголя. Какое-то время Сергей был одним из фаворитов Пугачевой. Он рассказал о своих отношениях с Примадонной.

Когда артист стал известен, долгое время говорили, что ему покровительствовала Алла Пугачева. Он даже появлялся в программе Примадонны «Рождественские встречи», которую она долго курировала на протяжении многих лет.

«Говорили, что я — ее фаворит. Я к этому относился совершенно нормально. Да, я поучаствовал в "Рождественских встречах". Почему все стали говорить, что Пугачева мне помогала? В свое время она дала несколько советов и все», — цитирует Чумакова портал PROZVEZD.

Со слов артиста, он не поддерживает отношений с Аллой Борисовной. Он уверяет, что дружба в шоу-бизнесе — понятие растяжимое. С кем-то у него сохранились приятельские отношения, когда он вышел на сцену, многие звезды стали ему старшими товарищами. Чаще всего, признался певец, он общается с Алексеем Глызиным.

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