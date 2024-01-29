Деньги в унитаз: брат Владимира Кузьмина рассказал о романе музыканта с Аллой Пугачевой

Родной брат певца и композитора Владимира Кузьмина Александр рассказал о злопамятности Аллы Пугачевой. Своих фаворитов артистка превозносила, но когда теряла интерес, то могла затравить и забрать все.

В 80-х годах у Пугачевой случился роман с Кузьминым. При этом Примадонна была замужем за Евгением Болдиным, а Владимир – женат на Татьяне Артемьевой.

Пугачева всячески поддерживала карьерные начинания молодого любовника и за глаза в тусовке ее даже прозвали «Кузькиной матерью». Однако идиллия длилась не долго и завершилась громким скандалом.

По словам Александра Кузьмина, Пугачева подарила его брату дорогой автомобиль, но взамен ждала от музыканта полной преданности. Владимир не согласился на такие условия, чем вызвал гнев исполнительницы хита «Арлекино».

«Говорила: я ее купила, эту машину, я что хочу, то и делаю. Он говорит: вот бабло, давай мне документы. А она сказала, что передумала. Володя взял эти деньги, пошел, в унитаз высыпал, кнопку слива нажал. И всё»,— рассказал брат Кузьмина в беседе с НТВ.

Ранее мы писали, что музыкант Юрий Лоза дал прогноз о возможности возвращения уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. По его мнению, 74-летняя артистка когда-нибудь вновь появится в Москве, но на сцену ей уже дороги нет.