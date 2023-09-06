«Говорили, что ему осталась неделя»: от чего на самом деле умер актер Константин Арефьев

Актер, режиссер и мультипликатор Константин Арефьев скончался от последствий инсульта. Он прожил на два месяца дольше прогнозов врачей.

Об этом ИА Регнум рассказала близкая подруга Арефьева Надежда.

По ее словам, инсульт произошел «пару месяцев назад».

«Врачи говорили, что ему осталась максимум неделя или две, а он два месяца с этим проходил», - сказала собеседница и отметила любовь актера к жизни.

Смерть наступила от последствий геморрагического инсульта, произошло кровоизлияние в мозг, говорит Надежда.

Напомним, о смерти Арефьева стало известно 5 сентября, хотя он скончался еще 4 числа. Об этом сообщил «Союзмультфильм». Причина смерти не называлась. Об Арефьеве вспоминали как энергичном и разностороннем человеке.

При этом в комментариях на портале «Кино-театр.ру» появилось сообщение, что он скончался от последствий инсульта.