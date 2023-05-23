«Говорила ложь за деньги»: известная актриса вывела 76-летнюю Васильеву на чистую воду

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) давно не проживает в нашей стране. Год назад юморист перебрался в Израиль и оборвал все связи с Россией. Однако он по-прежнему остается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Не так давно о судьбе мужчины решила высказаться Татьяна Васильева. Слова о его эмиграции сильно разгневали комика, вот почему он поспешил публично уличить актрису в обмане. На защиту мужчины поспешила встать и Мария Миронова.

В личном блоге избранника Пугачевой актриса поделилась откровением, которым она многих удивила. По словам Марии, после смерти ее мамы Васильева «за деньги на всех каналах говорила такую ложь», поэтому она полностью поддерживает юмориста.

«Говорила пургу о покойном человеке, не общаясь с ней 45 лет и не зная о ней ничего», — цитирует Миронову издание The Voice.

К слову, пользователей Сети не на шутку обеспокоило высказывание актрисы, вот почему они заявили: «Теперь о ней все понятно как о человеке. Просто ее участие в фильмах с великими актерами сбивало с толку».

На данный момент ни Татьяна, ни ее представители никак не реагировали на слова Мироновой.

Ранее 76-летняя Васильева отказалась от интервью с Ксенией Собчак и назвала ее «ведьмой». Подробности смотрите здесь.

*признан иноагентом на территории РФ