«Говорила энергичным голосом, мыслила»: смерть Валентины Талызиной стала полной неожиданностью для коллег

21 июня не стало звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентины Талызиной. Одной из первых на смерть актрисы отозвалась ее коллега Маргарита Шубина. В беседе с mk.ru артистка рассказала о последних днях жизни знаменитости и призналась, что ничто не предвещало беды.

По словам актрисы, всего за несколько дней до трагедии она принимала участие в записи телепрограммы, главной героиней которой была Валентина Талызина. Маргарита Шубина вспоминает: актриса выглядела ухоженной и была энергичной, поэтому ничто не предвещало беды.

«После случившегося я пребываю в потрясении. <…> Я с ней говорила три дня назад, она меня благодарила за розы и еще замечания делала. <…> Говорила она энергичным голосом! Да, на программе она выглядела похудевшей. Но это все! Она хорошо мыслила, сохраняла чувство юмора, приехала с красивой прической — 16 июня!» — поделилась артистка.

Маргарита Шубина также восхитилась талантом покойной актрисы, назвав ее легендой». Коллега Валентины Талызиной не скрывает: у нее был непростой характер, но все это перекрывалось профессионализмом.

«Она легенда! Одним словом. И никуда не денешься от этого — столько ролей переиграть и так прекрасно! <…> Актрисой она была великой, а характер у многих артистов бывает и такой, и сякой. Перед профессионализмом все отступает на второй план», — заявила Маргарита Шубина.

Актриса также подтвердила, что церемония прощания с Валентиной Талызиной пройдет 24 июня в Театре имени Моссовета, в котором та прослужила более 50 лет.

Напомним, состояние звезды советского кино резко ухудшилось этой весной, тогда ей диагностировали рак поджелудочной железы. Сама Валентина Талызина не жаловалась на здоровье и до последнего выходила на сцену театра. 21 июня народная артистка РСФСР ушла из жизни в возрасте 90 лет.

Ранее Лера Кудрявцева призналась, что шокирована смертью Валентины Талызиной. Телеведущая рассказала, что снимала передачу с актрисой за четыре дня до трагедии.