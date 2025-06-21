«4 дня назад мы писали "Секрет"»: Кудрявцеву удивили новости о кончине Талызиной

Леру Кудрявцеву шокировали новости о смерти Валентины Талызиной. Об этом она рассказала в личном блоге.

Сегодня утром появились новости о кончине звезды «Иронии судьбы»: она умерла на 91-м году жизни из-за онкологии: состояние актрисы ухудшилось в марте этого года, но она отказалась от госпитализации и продолжила играть в театре.

Лера Кудрявцева вспомнила, как народная артистка России снималась в ее шоу и опубликовала снимки, на которых они запечатлены вдвоем.

Телеведущая заявила, что ее шокировала смерть Валентины Талызиной, так как несколько дней назад они вместе снимали программу, которая должна была выйти в ближайшее время.

«Ну как же так. 4 дня назад мы писали "Секрет" с Валентиной Талызиной, а сегодня ее не стало. Я ей тогда сказала, мол, погуляем еще на вашем 100-и, держитесь. Царствия небесного, дорогая Валентина Илларионовна... Не верится, что так», — прокомментировала Кудрявцева.

Ведущая также поблагодарила собеседницу за добрые слова, которые та сказала ей во время последней встречи.

Ранее мы писали о том, что названо место прощания с умершей от рака звездой «Иронии судьбы, или С легким паром!» Валентиной Талызиной.

Также сообщалось, что Барбара Брыльска напомнила о своих обидах, комментируя смерть Валентины Талызиной