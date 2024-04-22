«Говорила, что я потеряю ребенка»: Алекса рассказала о конфликте со свекровью

Известная певица Алекса поделилась подробностями конфликта со свекровью, из-за которого она не подпускает ее к своей дочери.

«С первой нашей встречи я почувствовала агрессию в свою сторону. Дальше эта женщина стала оскорблять меня в кругу своих друзей и родственников. Об этом мне рассказывал муж», - поделилась артистка.

Как призналась Алекса, поначалу она «старалась быть человечной» по отношению к свекрови, однако через некоторое время осознала, что этот «человек не способен на любовь».

«Она перешла все границы человечности и воспитания. <…> Эта женщина уже обсуждает моих родителей, брата и сестру в своих соцсетях, не зная их от слова совсем. Человек прикинулся бедной овечкой и хайпится на моем имени», - добавила звезда.

Певица заверила, что если свекровь не прекратит оскорблять ее родственников, то ее судьбу будет решать закон. Она предупредила, что расскажет о «невинном добром сердце» матери супруга. Исполнительница также призналась, что во время ее беременности свекровь регулярно говорила, что девушка потеряет ребенка.

«Эта женщина мне постоянно говорила о том, что я потеряю ребенка…», - заключила Алекса.

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