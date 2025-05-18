«Говорила, что „ножки не ходят“, но никогда не жаловалась»: какой была Нина Гребешкова в последние годы

14 мая в Москве состоялась церемония прощания со звездой фильма «Бриллиантовая рука» Ниной Гребешковой. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ родные и близкие вдовы Леонида Гайдая поделились воспоминаниями об актрисе, а дочь заявила: «Она до последнего была в здравом уме».

Прощание с артисткой прошло в закрытом формате, на нем присутствовали только самые близкие. Внучка Нины Гребешковой Ольга объяснила: «Вы знаете, мы не очень публичные и никогда медийно не высовываемся». Дочь актрисы вспомнила о матери и отметила, что в последние годы жизни она оставалась сильной.

«Она очень сильный человек, очень мужественный и терпеливый. И она до последнего была в здравом уме, в твердой памяти», — заявила Оксана Гайдай.

Известно, что в последнее время звезда советского кино вела затворнический образ жизни. Нина Гребешкова не скрывала, что ее беспокоили проблемы со здоровьем, но всегда отказывалась от помощи и никогда не жаловалась.

«Жила она отдельно, за ней следили дочка и внучка, но не в плане беспомощности, например, принести продукты. Конечно, она говорила, что „ножки не ходят, ручки уже не те“, но никогда мы не получали от нее каких-то жалоб. И речь была абсолютно не старческая», — рассказал писатель Аркадий Инин.

Напомним, актриса прожила в браке с Леонидом Гайдаем 40 лет и после его смерти больше не вышла замуж. Нина Гребешкова снялась в более чем 80 фильмах, но сама она заявляла: «Моя главная роль — жена Гайдая». Пережив смерть мужа, артистка признавалась, что всегда скучала по нему. Она до последних дней любила режиссера.

«Мне с ним так повезло. Правда, Леня не снится мне и не зовет с собой. Не было ни дня, когда я не вспоминала бы о нем», — делилась Нина Гребешкова.

Знаменитость ушла из жизни 10 мая в возрасте 94 лет. По официальной версии, причиной смерти Нины Гребешковой стала острая сердечная недостаточность. Похоронена на Кунцевском кладбище рядом с супругом.

Ранее мы писали о том, что дочь Нины Гребешковой трогательно простилась с матерью: «Человек, достойный очень добрых, очень хороших слов».