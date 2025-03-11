Говорил сам с собой, пошло шутил, нарушил правила: Богдан Титомир оконфузился на съемках телешоу

Популярный в начале 90-х годов певец Богдан Титомир оконфузился на съемках шоу «В темноте». 57-летний артист вел себя неадекватно, говорил сам с собой, дрался с организаторами и отпускал пошлые шутки.

Во время прохождения испытания Титомир встретил сотрудника съемочной команды и внезапно набросился на него с кулаками. После того, как артисту объяснили, что работник хотел помочь ему, Богдан сменил гнев на милость.

«Братан, не надо меня толкать, я все понял, извини, что я тебя задел. Спасибо за помощь, респект», — пробормотал Титомир и удалился.

При этом исполнитель хита «Делай как я» продолжил вести себя неадекватно: он напевал что-то себе под нос, нецензурно выражался и в итоге нарушил правила шоу, включив фонарик.

«Надоело мне, да будет свет!» — приводит StarHit слова Титомира.

Странное поведение музыканта заставило организаторов шоу принять решение об отстранении его от участия в дальнейших испытаниях. Звезда 90-х покинул проект в первый же день, так и не выполнив ни одного задания.

Коллегами Титомира по шоу стали также балерина Анастасия Волочкова, певица Анна Седокова, блогер Прохор Шаляпин, блогер Катя Адушкина и другие популярные артисты.

Ранее Богдан Титомир чуть не упал с лестницы на «Новой волне» в Сочи. Он вальяжно прошел мимо прессы, а на лестнице артиста «занесло». Музыкант облокотился на декорации, но они устояли.