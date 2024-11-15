«Говорил: „Никогда спать с певицами не буду!“»: Фридлянд рассказал, как менялся Меладзе

Продюсер Евгений Фридлянд вспомнил слова Константина Меладзе о том, что он никогда не будет спать с певицами. Мужчина в шоу «Как это было с Яной Чуриковой» рассказал о том, как менялся звезда с группой «ВИА Гра».

Меладзе рассказывал, что работал с Фридляндом всего два года, но продюсер опровергает эти слова. Он признался, что ему неприятно было это слышать, ведь их сотрудничество продолжалось куда дольше. Он знал композитора еще до популярности, они многое прошли вместе.

«Костя очень непростой человек… Он сказал в передаче: „Фридлянд, замечательными были те два года, когда мы работали вместе“. То есть время с 1989 года, когда я им покупал носки в кемеровском магазине „Синтетика“, по 1998–й — превратилось у него в два года», — поделился Евгений Иосифович.

Экс-продюсер отметил, что вложил много сил, чтобы организовать концерт Валерия Меладзе в «Олимпийском». Он и другие коллеги искали спонсоров, продумывали съемки. В итоге все удалось, а в зале были мэтры эстрады – Кобзон, Пугачева и другие.

Через некоторое время они прекратили сотрудничать, а продюсер заметил, что Константин изменился.

«Когда появилась „ВИА Гра“, Костя говорил: „Да, нет ты что! Я никогда спать с певицами не буду!“ А когда вокруг солисток начали появляться олигархи и спортсмены, он сказал: „Хотят переспать с телевизором, что ли? На фига!“ Потом он попал на „Фабрику звезд“ — и все закрутилось», – вспомнил мужчина.

Напомним, что братья Меладзе в итоге ушли от своих жен к солисткам группы «ВИА Гра». Валерий до сих пор счастлив в браке с Альбиной Джанабаевой, а Константин не так давно развелся с Верой Брежневой.

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