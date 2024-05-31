Говорил, что все более-менее благополучно: микробиолог рассказал об отказе Чернышева от терапии для Заворотнюк

Микробиолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков вспомнил об отказе мужа актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева от терапии рака. Это было три года назад – супруг артистки заявил, что у нее все более-менее благополучно.

Подробности узнал сайт Kp.ru.

«К нам в лабораторию муж Анастасии - Петр Чернышев - тоже обращался», - вспомнил специалист.

Он рассказал, что были выявлены несколько онколитических вирусов, которые подошли бы для лечения актрисы. Однако супруг Заворотнюк отказался от такой терапии.

«Петр Чернышев сказал, что это очень хорошо, но сейчас, мол, у нас все более или менее благополучно. А, если понадобится, то мы к вам обратимся. Это было три года назад. Но вот не обратились», - поделился академик.

Он предположил, что семья решила, будто «это не особо перспективно».

Чумаков объяснил: в том состоянии, в котором была Заворотнюк, человек не стал бы прежним. Он назвал это мучением и отметил, что даже в случае прекращения опухолевого процесса человек станет беспомощным инвалидом. Он также предположил, что семья, возможно, не хотела мучить актрису.

Чумаков напомнил, что глиобластома представляет собой смертельное заболевание – при нем даже в случае хорошей терапии живут до 2 лет. Заворотнюк прожила пять лет – врач пришел к выводу, что терапия в ее случае «сработала хорошо».

Ранее певица Любовь Успенская пожелала, чтобы Чернышев «не подвел» после смерти Заворотнюк.