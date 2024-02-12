«Готовят к операции»: подробности состояния госпитализированного Евгения Петросяна

78-летнему юмористу Евгению Петросяну предстоит операция из-за перелома. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

Известно, что знаменитость в настоящее время находится в Боткинской больнице. Но Петросян лежит в медицинском учреждении не под своей фамилией.

«Перелом правого плеча, в гипсе. Готовят к операции», — поделился собеседник.

Информация о госпитализации Евгения Вагановича появилась в Telegram-канале Mash. Авторы утверждали, что артист получил перелом предплечья со смещением во время прогулки на Лесной улице в центре столицы.

Сам Петросян пока не комментировал публикации в СМИ о своем состоянии, и его близкие также не делали никаких заявлений. Официальная информация о состоянии 78-летнего артиста не подтверждена. Все подробности происшествия уточняются.

Ранее мы писали о том, что актриса Татьяна Васильева рассказала о пластических операциях. По словам 76-летней знаменитости, ей не нравится, когда некоторые фанаты подчеркивают ее возраст. Именно поэтому она не стесняется рассказывать о своих пластических операциях.

Некоторое время назад у Васильевой после очередного вмешательства врачей появились осложнения, однако тогда все обошлось. Несмотря на это, знаменитость решила не отказываться от пластики лица в будущем.