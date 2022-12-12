«Не стыдно»: Костенко оправдала неуравновешенного супруга за дебош в Краснодаре

Когда-нибудь Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов заживут тихой семейной жизнью, но для этого спортсмену придется перестать создавать инфоповоды для СМИ. Месяц назад вся страна следила за разборками Ольги Бузовой и Тарасова в соцсетях, а на прошлой неделе появилась новость о том, что мужчина устроил дебош во время проведения футбольного матча в Краснодаре. В личном блоге звезда поспешила встать на защиту супруга.

Анастасия заявила, что ей не стыдно за поведение Дмитрия. Кроме того, девушка убеждена: ни один футбол не обходится без драк и скандалов. «Дебошем это сложно назвать. На бровке случается все. Для кого-то футбол — это жизнь, которую хочется отстоять в несправедливых моментах», — прокомментировала случай Костенко.

Ранее сообщалось о том, что в одном из последних интервью Филипп Киркоров заговорил об автобиографическом фильме. Поп-король отечественной эстрады предположил, какие события могут быть в основе сюжета. К слову, речь не идет о тех поступках артиста, которые подчеркивают его достоинства. Подробности читайте в этой статье.