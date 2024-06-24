«Готовлюсь к новой жизни»: Юлия Высоцкая заговорила о переменах

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая заговорила о планах в личном микроблоге. Звезда призналась, что готовится к новой жизни, чем заинтриговала фанатов.

Долгое время супруга режиссера Андрея Кончаловского ничего не рассказывала о своей жизни. Она публиковала фотографии и сообщала о том, где поклонники смогут ее увидеть. Новая публикация в соцсетях вызвала у подписчиков вопросы. Так, Юлия решилась на откровенность. Она поделилась черно-белым снимком, на котором позировала в больших солнцезащитных очках.

«Готовлюсь к новой жизни. Говорят, сегодня и завтра важные дни, загадываем, мечтаем, планируем, надеемся. А там как пойдет», – написала Высоцкая.

Поклонники выдвинули несколько предположений, о чем могла говорить звезда. Некоторые решили, что речь идет о дочери Юлии, которая несколько лет назад попала в аварию и, по сообщениям СМИ, впала в кому. Фанаты считают, что, возможно, в состоянии Марии произошли какие-то изменения. Но звезды не высказываются об этой истории.

Подписчики поддержали Высоцкую и отметили, что она прекрасно выглядит.

«Очень красивая!», «Юля, не грустите», «Всем - так держать! Мечты сбываются. Здоровья всем и всех благ. Юлия, вы прекрасны», «Юленька! Обожаемая! Все будет хорошо!» – цитирует поклонников «7Дней.ru».

Ранее сваха Анна Осипова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала о том, чем Юлия Высоцкая покорила своего супруга Андрея Кончаловского. Оказалось, что дело не только в эффектной внешности.