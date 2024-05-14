«Готовлюсь к Каннскому кинофестивалю»: Виктория Боня решилась на кардинальную смену образа

Телеведущая и модель Виктория Боня кардинально сменила имидж. В своем Telegram-канале знаменитость сообщила, что готовится к Каннскому кинофестивалю, и поделилась результатом преображения.

Виктория Боня опубликовала в личном блоге кадром из салона красоты. На снимке телеведущая предстала с пепельным блондом. Однако модель не уточнила, покрасила ли она волосы на самом деле.

«Готовлюсь к Каннскому кинофестивалю и решила сменить образ. На следующей неделе уже лечу в Канны», — подписала публикацию Виктория Боня.

Пользователи Сети оценили новый образ знаменитости.

«Виктория, вы прекрасны! И цвет этот», «Красота», «Вика, вам очень идет блонд», «Виктории отлично подходит светлый колорит», «Вам все идет», — написали подписчики телеведущей в комментариях.

Напомним, недавно Виктория Боня предложила свои услуги на Каннском кинофестивале, который открывается 14 мая на Лазурном берегу во Франции. Модель предложила своим подписчикам воспользоваться уникальной возможностью и побывать на знаменитом французском кинофоруме, но с одним условием: желающие должны заплатить ей до 6 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Боня объявила о беременности, но ей не поверили. Телеведущая поделилась в соцсети видео, на котором заметен ее округлившийся живот, и заявила, что не хочет скрывать беременность во время съемок.