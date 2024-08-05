Готовится к важному событию: появились подробности беременности Елизаветы Арзамасовой

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух скоро снова станут родителями. Актриса в ближайшие дни родит малыша в одной из московских клиник. Пока супруга фигуриста готовится к важному событию, он увез сыновей Льва и Мартина в Сочи, где проходит его ледовое шоу.

Ледовое шоу «Вместе и навсегда» идет в ледовом дворце «Айсберг». Посмотреть на выступления фигуристов приехал и старший сын Авербуха Мартин.

По возвращении в Москву Илья проводит время с младшим сыном от 29-летней Елизаветы Арзамасовой, чтобы дать ей отдохнуть, сообщает StarHit.

Фигуристу нравится загруженный график, и он не забывает проводить время с родными. Однако Авербух не может оставить своих ребят, поэтому он побывал в Сочи, чтобы в очередной раз отсмотреть шоу и довести его до безупречности.

Спортсмен признался, что абсолютно счастлив в браке с Елизаветой Арзамасовой, и их любовь никак не показная, как думают хейтеры.

Изначально общественность скептически отнеслась к браку знаменитостей — Елизавета младше Ильи на 22 года. Но, несмотря на разницу в возрасте, им удалось построить счастливый и крепкий союз.

Первой женой Авербуха была фигуристка Ирина Лобачева, которая подарила спортсмену сына Мартина. В 2007 году супруги развелись. Летом 2020 года в СМИ появилась информация об отношениях продюсера ледовых шоу с Арзамасовой, на которой он женился в декабре того же года. В 2021 году у них появился на свет сын Лев.

Ранее актриса заявила, что планирует сразу же вернуться к работе после вторых родов. Арзамасова не собирается задерживаться в декрете.