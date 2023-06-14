«Готовится к свадьбе с юной прелестницей»: стало известно о планах 77-летнего Якубовича

Телеведущий Леонид Якубович много лет счастлив в браке с Мариной Видовой, но в СМИ часто появляются слухи об их разводе. На днях публику удивило заявление, что 77-летний артист собирается жениться на молодой прелестнице.

Журналист Феликс Грозданов опубликовал в личном микроблоге фото Якубовича в старинном наряде и объявил важную новость. Как оказалось, это был всего лишь спектакль, в котором задействован артист.

Леонида Аркадьевича можно увидеть во МХАТе имени М. Горького в комедии Мольера «Скупой». Он предстает в образе Гарпагона — мужчины в возрасте, который готовится к свадьбе с юной прелестницей Марианной. Грозданов рассказал, какое впечатление на него произвела игра знаменитости.

Журналист отметил, что премьера состоялась в 1668 году в Париже. А эту роль играл сам Мольер. Через 335 лет Леонид Якубович дописал пьесу, добавил ей новых смыслов и сам вышел на сцену. По словам Феликса, ведущий «Поле чудес» сильно преобразился.

«В старце, который готовится к свадьбе с юной прелестницей Марианной, зрители не сразу узнали популярного телеведущего», — написал Грозданов.

Как рассказывал Якубович, он очень серьезно готовился к роли и даже написал четыре монолога для своего героя.

«Стало чуть современнее, живее», — поделился Леонид Аркадьевич.

Ранее мы писали о том, как дочь Якубовича публично рассказала о токсичных отношениях с отцом.