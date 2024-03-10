Готовит заявление в полицию по статье 163 УК РФ: журналистка Пугачева обвинила Собчак в вымогательстве

Журналистка Юния Пугачева заявила, что намерена написать заявление по статье о вымогательстве на телеведущую Ксению Собчак. Женщина заявила, что знаменитость направляла ей угрозы через коллег и выдвигала требования, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, Собчак не понравилось, что Пугачева освещает тему ареста ее сотрудников, а также ее роль в деле о вымогательстве у Ростеха. Телеведущая пригрозила оппонентке выпустить компрометирующий материал про ее супруга. Однако Юния не пошла на поводу у звезды, а теперь, после публикации, намерена через суд доказать ложный характер ролика.

Кроме того, Пугачева заявила о готовности сделать все необходимое, чтобы привлечь Ксению к уголовной ответственности. По словам журналистки, если она не сможет сделать это в России, то обратиться и в другие страны, гражданкой которых является телеведущая.

Ранее Собчак сравнила телеканал НТВ с клещом. Такую характеристику он получил выхода в эфир программ о жизни журналистки.