«Готовит концерт»: стала известна истинная причина возвращения Пугачевой в Россию

Продюсер Дворцов рассказал, что Пугачева готовит новый концерт в России, об этом сообщает mk.ru.

Визит Аллы Пугачевой в Москву переполошил российский шоу-бизнес. Пока о причинах своего возвращения сама Примадонна предпочитает молчать, ее коллеги высказывают предположения об истинных целях ее визита.

Так, продюсер и бывший директор Пьера Нарцисса Сергей Дворцов заявил, что Пугачева возвращалась на родину для того, чтобы вписать в завещание имена ее детей.

«Сюда она приезжала, чтобы внести корректировки в завещание, а также в документы, касающиеся недвижимости», - рассказал он.

Позже она уехала в Тверь, чтобы записать несколько новых песен у своих знакомых. Как рассказал Дворцов, за их услуги она не платила.

«Как вы понимаете, с Пугачевой с ее известностью и статусом никто денег не возьмет, тем более это ее друзья», - объяснил продюсер.

По словам бывшего директора Пьера Нарцисса, есть вероятность того, что Пугачева готовит сольный концерт в России и именно для этого записывает новый репертуар.

«Алла Борисовна готовит аншлаговый концерт, и для него нужны новые песни. По имеющейся у меня информации, не исключено, что она даст сольный концерт и там, где сейчас находится, то есть в Европе. Возможно, это будет Латвия, и мы скоро все об этом узнаем», - рассказал он.

Ранее мы писали о том, что продюсер Дзюник оценил шансы Аллы Пугачёвой заработать на корпоративах.