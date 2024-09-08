44-летняя Анна Семенович рассказала, чем ее подкупил женатый возлюбленный

Певица Анна Семенович активно делится с поклонниками подробностями личной жизни. Она перестала скрывать своего женатого возлюбленного по имени Денис и призналась, что бизнесмен подкупил ее своей добротой.

«Денис очень добрый человек. Это меня и подкупило», — призналась экс-солистка группы «Блестящие».

Анна также опубликовала в своем блоге фотографию, на которой запечатлена в объятиях любимого мужчины. На кадре счастливая Семенович в коричневом платье в пол приживается к Денису, а он целует ее в лоб. На мужчине розовая рубашка с коротким рукавом, черные шорты и бежевая шляпа.

Подписчики Анны отметили, что у ее возлюбленного доброе лицо и назвали его «душкой».

В июле Семенович рассказала, что познакомилась с Денисом около полутора лет назад. Она знала, что мужчина женат, но давно не живет с супругой. По словам Анны, семья ее избранника проживает в Германии, а там на бракоразводный процесс требуются годы.

Также Анна Семенович откровенно рассказала о готовности выйти замуж за своего женатого избранника по имени Денис. Певица не стала скрывать, что с нетерпением ждет от мужчины предложения руки и сердца.