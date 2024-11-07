«Готова вам шприц с ядом воткнуть»: в Госдуме рассказали об опасениях по поводу Чулпан Хаматовой

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал уехавшую из РФ актрису Чулпан Хаматову опасным и лживым человеком. В беседе с NEWS.ru он заявил, что женщина только играла роль «хорошей девочки» со своим милосердием и благотворительностью.

Парламентарий резко высказался в адрес звезды. По его мнению, Хаматова в жизни была настоящей «акулой». Он убежден, что от Чулпан стоит ждать опасностей.

«Ничто не мешало ей быть акулой, загребать финансы... В тихом омуте черти водятся. У нее даже злоба специфическая. Она готова вам шприц с ядом воткнуть в ногу. Но так, чтобы никто не видел. Она опасный человек», – заявил Милонов.

Депутат отметил, что актрису пора внести в список иноагентов, так как она получает иностранное финансирование. Виталий предположил, что Хаматова еще не там из-за влиятельных друзей в России.

«Посмотрите, пожалуйста, возможные друзья Хаматовой, какая же она все-таки лживая... Не верьте, пожалуйста, ей... Вот она заслуживает того, чтобы стать иноагентом», – добавил парламентарий.

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