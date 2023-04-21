«Готова стать бабушкой»: Волочкова рассказала об отношениях 17-летней дочери с парнем

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова продолжает быть откровенной с публикой. Недавно стало известно, что у 17-летней дочери балерины Ариадны появился молодой человек, который на шесть лет старше ее. Пользователи Сети думают, что такими темпами девушка скоро может сделать свою маму бабушкой. Звезда рассказала, как к этому относится.

47-летняя знаменитость призналась, что готова к внукам, но не собирается все свое время проводить с ними. У нее ведь много дел, в том числе устройство личной жизни. Анастасия отметила, что сейчас Ариадна об этом не думает и планов выйти замуж у нее пока нет.

«Я ее выбор одобряю и доверяю ей. Бабушкой-то готова стать, но, думаю, что будут нянечки у Ариши», — поделилась танцовщица.

Отец юной красавицы тоже принял ее бойфренда, но пока не готов становиться дедушкой. Бизнесмен Игорь Вдовин убежден, что сейчас дочери слишком рано не только быть матерью, но даже съезжаться с любимым.

Напомним, что три года назад Ариадна уехала от Волочковой к своему отцу, который сейчас счастлив в браке с телеведущей Еленой Николаевой. Сама же Анастасия никак не может создать новую семью. У нее множество ухажеров, с которыми она проводит время, катается на роскошных машинах и отдыхает на Мальдивах. Но быть с одним единственным мужчиной балерина пока не готова.

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