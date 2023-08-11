Готова расплакаться: тяжелобольная Крючкова впервые за долгое время вышла на публику

Тяжелобольная актриса Светлана Крючкова впервые за долгое время вышла на красную дорожку. Звезда появилась на II Вятском фестивале «На семи холмах» в Кирове. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Артистка выглядела счастливой и выбрала полностью белый наряд. Женщина призналась, что была рада получить приглашение. Она поделилась своими эмоциями с журналистами.

«Сергей Новожилов весной приезжал к нам на день памяти Ахматовой. Вот он и уговорил меня посетить фестиваль в Кирове. Поэтому я сюда и приехала. Эмоции такие, что я сейчас расплачусь», – призналась Крючкова.

Напомним, что 73-летняя знаменитость почти все время проводит в Санкт-Петербурге. Она соблюдает рекомендации врачей и старается не путешествовать. Несколько лет она отказывалась от участия в мероприятиях из-за проблем со здоровьем. В 2015 году она узнала о раке, после у нее была операция в Германии и долгая реабилитация.

Актриса до сих пор проходит обследования и тщательно следит за своим здоровьем.

Ранее Крючкова призналась, что на пробах в «Большую перемену» укусила режиссера. Артистка думала, что после этого ее не выберут, но произошло все с точностью наоборот. Звезда поделилась воспоминаниями на творческом вечере в рамках фестиваля «На семи холмах».