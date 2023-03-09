Готова получить работу любой ценой: Хаматову засняли без косметики с мужчиной в Грузии

Больше года назад Чулпан Хаматова покинула Россию и начала новую жизнь в Латвии. Однако за границей актрисе не устроили радушный прием. Оказалось, что там ее особо никто не ждал, да и работы предложить могут не так уж и много. Первое время она хваталась за любые даже сомнительные предложения. Но постепенно не стало даже их, и тогда некогда звезде российского кино и театра пришлось экстренно искать работу, несмотря на мысли об окончательном завершении карьеры.

Приняли Чулпан в Новом Рижском театре в Латвии. Там ей выделили один спектакль, в котором она должна была играть главную роль. Вот только в постановку никто не верил, даже сам режиссер. И в итоге прямо перед премьерой было принято решение не показывать ее зрителям. Художественный руководитель заявил, что это был «творческий провал».

Потеряв последний и единственный спектакль, Хаматова засобиралась в Дубай для выступлений, но неожиданно рижский театр предложил ей новую работу. Правда, в этот раз она должна была стать не единственной звездой, ведь к участию в постановке привлекли Ренату Литвинову. Сообщалось, что зрители увидят интерпретацию пьесы Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями». Туда даже пытались заманить Михаила Барышникова, но он отказался «участвовать в этом балагане».

Будет в итоге спектакль ставиться или нет – неизвестно. Но Хаматова тем временем решила в этот раз перестраховаться и найти дополнительную работу, но уже не в Латвии. 8 марта она была замечена в Грузии, городе Тбилиси. Там она встретилась с директором Русского театра Драмы имени Александра Грибоедова Николаем Свентицким ради обсуждения ее участия в будущих спектаклях. Их совместная фотография появилась в Сети и сразу вызвала много обсуждений. На снимке Чулпан предстала без косметики, и пользователи отметили, что она выглядит помятой и уставшей.