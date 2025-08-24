«Человек неквалифицированный»: горный гид объяснил, почему не повел Наговицину на Пик Победы год назад

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая со сломанной ногой на Пике Победы, не была подготовлена к маршруту. Горный гид Артем Ценцевицкий рассказал, что не стал вести женщину на вершину в прошлом году.

По словам Ценцевицкого, Наталья собиралась покорить Пик Победы в прошлом году, но гид развернул альпинистку на первом же этапе, сказав, что она не готова.

«Вернул деньги. Это человек неквалифицированный, любитель. Думаю, за год уровень подготовки не изменился, моложе она не становится. В 45+, чтобы набрать форму, нужно очень качественно готовиться», — приводит слова Артема Onliner.

Он добавил, что гора очень сложная в плане рельефа и погоды. Как пояснил Ценцевицкий, оттуда еще никого не спускали вживую. Даже при большом желании помощь оказать очень сложно, добавил он. Напомним, российская альпинистка сломала ногу 12 августа. С тех пор она находится на вершине при температуре минус 26 без воды и еды.

Ранее сообщалось, что Наталью Наговицину еще могут спасти. Спасатели попытаются добраться до нее 25 августа.