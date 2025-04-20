Готов выступать в европейских ресторанах: Валерий Леонтьев вернулся на сцену ради заработка

Объявивший о завершении карьеры певец Валерий Леонтьев отправился в «мировое турне», чтобы заработать денег. Артист соглашается выступать в европейских ресторанах, где отдыхают россияне.

По информации Telegram-канала Mash, организаторы мероприятий все чаще стали предлагать Леонтьева для выступления на банкетах или публичных ужинах. Чтобы послушать легендарные хиты «Казанова» и «Дельтаплан» в исполнении 76-летнего артиста, придется заплатить 15 миллионов рублей.

Известно, что предложением уже воспользовались ивент-менеджеры из Франции. Ожидается, что Леонтьев выступит там на закрытом мероприятии в июне.

Напомним, в марте 2024 года Валерий Леонтьев объявил, что уходит со сцены из-за возраста. Однако 8 ноября вернулся из США, чтобы принять участие в праздничном вечере в честь 70-летия композитора Игоря Крутого.

В новогоднюю ночь Леонтьев вновь выступил на гала-ужине в Дубае и заработал 180 тысяч долларов (примерно 18,3 миллиона рублей). Гости мероприятия отметили, что артист находился в прекрасной физической форме. Он активно танцевал и исполнял трюки на сцене. После этого в СМИ появилась информация, что команда Леонтьева готовит мировое турне, и на конец 2025 года уже запланированы концерты минимум в восьми странах.

Ранее Валерий Леонтьев после концерта в Москве высказался о возвращении на сцену. Артист заявил, что таких планов у него нет, и он не будет выступать с прощальным концертом.